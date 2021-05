Moto 'vola' sull'asfalto per 20 metri: ragazzo e ragazza gravissimi, il paese prega per loro

Una coppia di biker è stata protagonista di uno spaventoso incidente in moto a Limone sul Garda. Verso le 13 di sabato, i due (lui di 21 anni, lei di 22) stavano viaggiando su una Ducati lungo via IV Novembre, quando – dai primi accertamenti – pare che sia rovinata sull'asfalto per una ventina di metri, cercando di evitare l'impatto con un'auto.

Sembrerebbe che la macchina, con a bordo due turisti, fosse prossima a immettersi sulla 45bis da via Nanzello, all'altezza dell'hotel Leonardo Da Vinci: in quel momento stava sopraggiungendo la moto, che sarebbe volata sull'asfalto proprio per schivare il veicolo.

Entrambi i ragazzi sono bresciani e abitano a Gussago. La 21enne è stata rianimata sul posto e intubata, poi trasportata in eliambulanza al Civile (ora è in terapia intensiva). Gravissime lesioni anche per il 22enne, ricoverato alla Poliambulanza.