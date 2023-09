Cade e si schianta contro il guardrail: motociclista in gravi condizioni

Incidente stradale a Bezzecca – in val di Ledro – nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre. Verso mezzogiorno, un motociclista 49enne ha sbandato con il suo mezzo e si è schiantato contro il guard rail in un tratto rettilineo. Nessun altro veicolo è rimasto stato coinvolto nell’incidente.



Sul posto sono giunti la polizia locale dell’Alto Garda, i vigili del fuoco di Bezzecca e i sanitari, che dopo i primi soccorsi hanno caricato l’uomo a bordo dell’elicottero. Ferito gravemente, è stato ricoverato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.



Fonte: Trentotoday.it