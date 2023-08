Spaventoso schianto auto-moto: ragazzo in gravi condizioni

Un giovane è stato portato d'urgenza in ospedale nel pomeriggio di domenica 13 agosto, dopo un incidente stradale avvenuto nella zona del Lago di Garda.

Erano circa le 16, quando un'auto e una moto sono entrate in collisione in via Valesana. La macchina, secondo una prima ipotesi, sarebbe uscita da una proprietà privata per immettersi sulla strada che collega Lazise e Calmasino, scontrandosi a quel punto con una moto in transito.

Nell'impatto, l'automobilista non ha riportato conseguenze, mentre il biker – un giovane di 20 anni – è finito a terra: in suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, che, dopo le prime cure dei sanitari, lo ha condotto in codice rosso in ospedale.



Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia locale, per eseguire i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica.



Fonte: Veronasera.it