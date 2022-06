Auto invade la corsia e centra una moto: coppia si schianta in un prato

Verso le 16 di sabato, pare a causa di un colpo di sonno del conducente, una Fiat 500 ha invaso la corsia opposta lungo la Statale 237 del Caffaro in territorio di Idro, all'altezza della località Tre Capitelli. In quel momento sopraggiungeva una Triumph con in sella una coppia di Barghe: guidava un 38enne, alle sue spalle la fidanzata di 34 anni.

Il biker è riuscito ad evitare il frontale (e conseguenze ben peggiori), ma la moto è stata comunque urtata lateralmente, finendo poi fuori strada. Per fortuna, a lato della carreggiata c'era una siepe e non un muro: la "due ruote" l'ha attraversata, finendo per rovinare in un prato.

I due fidanzati hanno riportato diverse fratture, ma sono sempre rimasti coscienti e non si teme per la loro vita: le ambulanze dei volontari di Vestone e di Ponte Caffaro li hanno portati in ospedale a Gavardo, dove sono stati ricoverati in codice giallo. I rilievi sono stati raccolti dagli agenti della Locale della Valle Sabbia.