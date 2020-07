Sale sul cordolo della rotonda e vola con la moto: ragazzo al Civile

Stando alla ricostruzione della Stradale di Salò, avrebbe fatto tutto da solo: un centauro bergamasco di 28 anni si è schiantato sulla Provinciale di Idro dopo aver perso il controllo della sua Kavasaki Z750, finendo con la ruota sul cordolo della rotatoria che si incontra fuori dal paese, quando si sale verso Capovalle.

L'incidente è avvenuto domenica mattina verso le 11.30. Per i soccorsi sono intervenuti un'auto medica, l'ambulanza di Vestone e l'eliambulanza decollata da Brescia. Il giovane è rimasto sempre cosciente, ma lamentava forti dolori al petto: è stato portato in volo al Civile, dov'è stato ricoverato in codice giallo.