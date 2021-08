Bimbi giocano a calcio, pallone in strada: si schiantano due moto e un'auto

Un pallone che rotola in mezzo alla strada, poi un mezzo disastro: attimi di paura a Ferragosto, per un incidente stradale che ha covinolto a Idro due moto e un'auto.

Il fatto è accaduto verso le 10.15: l’auto stava percorrendo la Provinciale 237, quando – all’altezza dell’ingresso pedonale di un parco giochi – è stata tamponata dai due centauri. Il tutto dopo aver frenato improvvisamente per evitare un pallone con cui stavano giocando due bambini.

Fortunatamente nulla di grave, se non per i veicoli coinvolti: sul posto sono giunti i carabinieri di Idro, insieme al personale del 118. Quattro le persone interessate, tutte di età tra i 51 e i 53 anni. Nessun ferito è in gravi condizioni, solamente uno è stato soccorso in codice giallo.