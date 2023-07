Schianto in moto: grave biker, rianimato ed elitrasportato al Civile

Questa mattina, verso le 10, a Gargnano un 72enne del paese è stato protagonista di un brutto incidente in moto. Dalla sua casa in collina, il biker stava affrontando una discesa in sella a una Honda, quando si è schiantato in prossimità dello svincolo tra la strada che porta in Valvestino e la Gardesana (tra le cause, non si esclude quella di un malore).

L'uomo è stato subito assistito da alcuni centauri che si stavano dirigendo verso la diga. Scattata la chiamata al 112, è poi intervenuta tempestivamente l'ambulanza dei Volontari del Garda, che hanno la sede in zona. Al momento del loro arrivo, il 72enne versava in arresto cardiaco, ma gli operatori lo hanno rianimato, chiedendo subito il trasferimento al Civile tramite eliambulanza.

Il sinistro non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Locale di Gargnano, tra cui la comandante Monica Bertasio.