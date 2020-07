Schianto in moto, ragazzo sfonda il parabrezza di un furgone: è grave

Terribile incidente moto-furgone mercoledì pomeriggio, verso le 15.45, sulla Strada Statale 45bis a Gargnano.

Per cause ancora da accertare, un biker 22enne di Gavardo si è schiantato contro il furgone di un corriere di 37 anni. L'impatto è stato spaventoso: il ragazzo ha sfondato il parabrezza del veicolo, cadendo poi rovinosamente sull'asfalto. Ha riportato gravi lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita: è stato soccorso da un'ambulanza e in seguito ricoverato all'ospedale Civile di Brescia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Stradale di Desenzano e i vigili del fuoco di Salò. I soccorsi hanno provocato forti disagi al traffico, proceduto a rilento per oltre un'ora.