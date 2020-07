Perde il controllo della moto, poi lo schianto: ragazzo in ospedale

Pauroso incidente in moto domenica sera, poco prima delle 19, sulla Strada Provinciale 9 di Gargnano.

Per cause ancora in corso d'accertamento, un 32enne ha perso il controllo della sua "due ruote" in prossimità di un tornante del tratto di strada che collega il lago alla frazione di Navazzo.

Dopo il rovinoso 'volo' sull'asfalto, il 112 ha subito inviato sul posto un'ambulanza di Tignale Soccorso e una pattuglia della Stradale. Il giovane ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato portato con l'autolettiga all'ospedale di Gavardo: ha riportato lesioni serie, ma, fortunatamente, le sue condizioni non destano eccessiva preoccupazione.

Per gli agenti della Stradale, che hanno raccolto rilievi e testimonianze, pare che nessun altro veicolo sia stato coinvolto: il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo.