Incidente in moto a Foresto Sparso: morto 19enne di Villongo

Drammatico incidente stradale all'alba di oggi, venerdì 20 agosto, in via Dossale a Foresto Sparso, comune bergamasco affacciato sul Lago d'Iseo.

Poco dopo le 6.30, un 19enne Villongo (K.M. le iniziali) ha perso il controllo della moto all'altezza di una curva, rovinando sull'asfalto prima di sbattere contro un muretto: un impatto terribile, che – purtroppo – non gli ha lasciato scampo.

Per i soccorsi è intervenuta un'ambulanza dei Volontari di Sarnico insieme a un'auto medicalizzata, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.