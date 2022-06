Prima il sorpasso, poi il terribile incidente: biker soccorso dall'eliambulanza

Alto Garda. Diverse e gravi le lesioni riportate dal motociclista coinvolto nello schianto con un'auto lungo la Gardesana tra Pietramurata e Dro, nel pomeriggio di lunedì 20 giugno. La chiamata al Nue (Numero unico per le emergenze) 112 è arrivata intorno alle 16.

Sul posto sono intervenuti 6 vigili del fuoco con l'automezzo di polisoccorso e un veicolo di supporto, il personale sanitario con un'ambulanza della croce rossa di Vezzano, l'équipe medica con l'elisoccorso e i carabinieri della Radiomobile di Riva del Garda.

Le cause e l'esatta dinamica di quanto accaduto sono ancora al vaglio dei militari. Pare si sia trattato di un sorpasso finito male sulla SS 45bis. Sia la moto, sia l'auto viaggiavano da Pietramurata verso Dro, l'incidente si è verificato all'altezza della pescicoltura. Per il biker, un turista tedesco di circa 50 anni, inizialmente incosciente, è stato necessario il trasferimento in ospedale con l'elisoccorso. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora.



Fonte: Trentotoday.it