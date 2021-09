Terribile frontale tra un'auto e una moto, ragazzo sfonda il parabrezza: è grave

Alto Garda. Un terribile schianto frontale si è verificato a Dro, all'altezza della pescicoltura sulla Ss 45 bis, nella mattinata di sabato 11 settembre, tra una moto Ducati Monster e una Suzuki Ignis; ad avere la peggio è stato un giovane centauro.

La chiamata al Nue (Numero Unico per le Emergenze) 112 è arrivata pochi minuti prima delle 11. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Dro, i carabinieri di Riva del Garda, il 118 e l'elicottero sanitario dei vigili del fuoco. Il motociclista, un ragazzo veronese, a seguito dello schianto è stato sbalzato sul parabrezza dell'auto. È intervenuto il medico rianimatore dell'elisoccorso: il ferito è poi stato trasferito d'urgenza in ospedale.

La strada è rimasta chiusa per circa 90 minuti per permettere le cure, effettuare i rilievi da parte dei carabinieri e il recupero dei mezzi. Otto i vigili del fuoco di Dro coordinati dal comandante e intervenuti con il mezzo di polisoccorso, il furgone per il trasporto di persone e il fuoristrada.

Fonte: Trentotoday.it