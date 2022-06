Schianto auto-moto: uomo e ragazza soccorsi dall'eliambulanza

Traffico nel caos venerdì pomeriggio sulla SS45bis, la strada dell'Alto Garda che da Riva conduce al lago di Toblino. Per un'ora e mezza la circolazione è rimasta bloccata a causa di un incidente tra una moto e un'auto verificatosi a Pietramurata, frazione di Dro.

La chiamata al Nue (Numero unico per le emergenze) 112 è arrivata intorno alle 15.30, le cause e l'esatta dinamica del sinistro sono ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Dro, i carabinieri della stazione locale, l'ambulanza della Croce Rossa di Vezzano, la polizia stradale e l'elisoccorso.

A bordo della moto viaggiava un turista tedesco di 65 anni, che era cosciente quando è stato soccorso, così come la giovane alla guida dell'auto, una 33enne. Entrambi sono stati accompagnati in elicottero in ospedale, con varie lesioni. Non sembrano essere in pericolo di vita.

Fonte: Trentotoday.it