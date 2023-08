Pauroso schianto auto-moto: biker finisce in ospedale

Ha riportato lesioni serie, ma non è in pericolo di vita, il biker di circa 40 anni coinvolto nell'incidente in moto avvenuto a Desenzano del Garda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 agosto.

Per cause ancora in fase di accertamento, verso le 13.10 la sua moto si è scontrata con un'auto in prossimità dell'incrocio tra via Adriano, stretta strada di campagna, e via Salvo d'Acquisto, il lungo rettilineo che dalla rotonda del ristorante "Hops" porta verso Sirmione. A seguito dell'impatto, il centauro è 'volato' rovinosamente sull'asfalto.

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze, tra cui quella dei volontari della Croce Rossa di Ciliverghe. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato portato in ospedale per il ricovero in codice giallo. L'incidente ha creato code e rallentamenti per circa un'ora.