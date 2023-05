Si schianta con la moto: giovanissimo muore sulla strada del lago

A distanza di poche ore dalla morte di Hendy Cicchiello, 42 anni di Isorella, deceduto in seguito alla caduta dalla sua Vespa (provocata dallo scoppio di uno pneumatico), si piange un altra giovane vittima. Attorno alle 13:00 a Desenzano del Garda è deceduto un giovane di soli 19 anni.

Il ragazzo era in sella alla sua moticicletta quando, all'altezza dell'Hotel Oliveto, poco prima di Desenzanino, in via Tito Malaguti, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.

Nonostante l'arrivo dei mezzi di soccorso - sul posto sono state inviate due ambulanze e l'elicosoccorso - il giovane purtroppo è deceduto. Nessun altro mezzo sarebbe coinvolto nell'incidente. Il nome della vittima non è ancora stato reso noto.