Terribile incidente auto-moto: uomo muore sotto gli occhi della moglie

Ennesimo incidente mortale, dopo quelli costati la vita a un biker di 28 anni e alla giovane Marica Avanzi; è il terzo nell'arco di 12 ore. A Costa Volpino, sul Lago d'Iseo, un 52enne di Palazzolo sull'Oglio è deceduto dopo essersi schiantato con la moto contro un'auto, verso le 14.30 di oggi, domenica 30 giugno.

La tragedia sotto gli occhi della moglie, che si trovava con lui in quei terribili istanti. La donna è stata portata in ospedale con l'eliambulanza ed è stata ricoverata in codice giallo. Per il marito, invece, non c'è stato nulla da fare, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo.

Ancora al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze e un'auto medica.