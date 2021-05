Moto e auto si schiantano in curva, ragazzo 'vola' sull'asfalto: è grave

Terribile incidente domenica 9 maggio a Corteno Golgi: un motociclista di 26 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere entrato in collisione con un'auto.

L’episodio è accaduto verso le 14:30 lungo la Statale 39, nei pressi del Camping Aprica. Il giovane stava viaggiando insieme ad alcuni amici biker, quando improvvisamente si è schiantato con una macchina che proveniva dal senso opposto, in prossimità di una curva, cadendo rovinosamente a terra.

Tempestivi i soccorsi: il 26enne è stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale di Sondrio, dove è stato ricoverato per grave trauma cranico e rottura del femore.



Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, sulle quali indagano i carabinieri della compagnia di Breno. Illese le due persone a bordo dell’auto, trovate in stato di shock dai soccorritori.