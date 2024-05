Schianto auto-moto: grave giovane biker, ferito anche un bambino

È stato ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia il biker di 28 anni che, verso le 18 di sabato 11 maggio, si è schiantato con la moto contro una Mercedes Classe A lungo via Milano a Chiari.

La dinamica

Il motociclista stava arrivando da Urago d'Oglio, quando ha finito per impattare contro l'auto che – dal senso opposto di marcia – stava svoltando a sinistra in via Rudiano. Uno scontro violentissimo: il giovane è stato sbalzato a una decina di metri di distanza e il suo veicolo è andato completamente distrutto.

La cause del sinistro sono attualmente al vaglio della Polizia Locale; da accertare anche la velocità con cui stava viaggiando il centauro, sembrerebbe abbastanza sostenuta.

A bordo dell'auto c'erano un uomo con il figlioletto di 5 anni; il piccolo ha riportato ferite lievi ed è stato medicato al pronto soccorso.