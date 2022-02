Moto si schianta e abbatte la recinzione di una casa: due feriti gravi

Lago di Garda. Due 40enni sono stati ricoverati in codice rosso ieri pomeriggio, 12 gennaio, in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Castelnuovo del Garda. All'altezza di Cavalcaselle, la loro moto è uscita di strada poco prima delle 15.30.

Sul luogo dell'incidente, apparentemente autonomo, i soccorritori del 118 sono giunti con un'ambulanza e con l'elicottero. I due feriti, in condizioni gravi, sono stati portati in ospedale: uno a Borgo Trento in eliambulanza e l'altro a Peschiera con l'autolettiga.

Pare che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto: la moto è piombata contro la recinzione di una casa in via Canove, abbattendola.

Fonte: Veronasera.it