Schianto contro un'auto, poi il volo sull'asfalto: paura per un motociclista

Mancavano pochi minuti a mezzogiorno, quando – per cause ancora da chiarire – un'auto e una moto si sono scontrate in via Trento a Capriano del Colle, in prossimità della rotonda di fronte al distributore di benzina Q8.

Come spesso avviene in questi casi, ad avere la peggio è stato il motociclista: si tratta di un uomo di 51 anni. A seguito dell'impatto, è rovinato sull'asfalto riportando lesioni di media gravità; non è in pericolo di vita, fortunatamente.

Per i soccorsi è intervenuta un'ambulanza del Cosp di Flero, che ha poi condotto il biker in ospedale: è stato ricoverato in codice giallo. Limitate le ripercussioni sul traffico.