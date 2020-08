Brescia: incidente in moto in viale Sant'Eufemia, grave ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civile, a seguito di un terribile incidente in moto che lo ha visto protagonista giovedì sera, verso le 23.30, in viale Sant’Eufemia a Brescia.

Stando a una prima ricostruzione, il 18enne si sarebbe schiantato contro una rotonda mentre viaggiava in direzione del centro, perdendo il controllo del mezzo prima di un 'volo' di circa 30 metri sull'asfalto. In prossimità della rotatoria c'è un cantiere stradale, che probabilmente il giovane ha visto all'ultimo momento, finendo poi per sbandare.

Per i soccorsi sono sopraggiunte in pochi minuti due ambulanze in codice rosso. L'équipe medica ha trovato il ragazzo privo di sensi e, dopo averlo rianimato sul posto, l'ha portato d'urgenza al nosocomio cittadino.