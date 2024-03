Moto si schianta sulla Provinciale: ragazzo portato in ospedale

È finito in ospedale al Sant'Anna di Brescia – per fortuna senza gravi conseguenze – il ragazzo di 17 anni protagonista di un incidente in moto a Brescia nella mattinata di oggi, mercoledì 6 marzo.

Poco prima delle 8, il giovane stava viaggiando sul suo motociclo lungo la Provinciale 510 in zona Mandolossa, quando – per cause ancora in fase di accertamento – è caduto rovinosamente a terra di fronte alla sede di "Brescia Serramenti", pochi metri prima della rotonda di via Valcamonica. La dinamica è al vaglio della polizia, ma non si esclude l'urto con un altro veicolo prima della 'scivolata' sull'asfalto.

Il giovane è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza del 118 e quindi portato nell'istituto clinico di via Bartolomeo Gualla, dove sono stati svolti tutti gli accertamenti del caso. Si sono registrati disagi alla viabilità: il sinistro è avvenuto in orario di punta dei pendolari.