Si schianta con la moto contro il guardraill: ragazzo soccorso dall'eliambulanza

Ancora incidenti lungo la 237 del Caffaro sul Colle di Sant'Eusebio, in Val Sabbia: ad avere la peggio un motociclista di 24 anni, portato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il fatto è successo verso le 18 di domenica 13 giugno lungo il tratto delle “Coste”, all’altezza del bivio per la Rocca del Rovere, in territorio di Odolo: il 24enne, residente nel milanese, in sella alla sua Yamaha 600 stava scendendo in direzione del paese, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guard rail dopo una lunga scivolata sull'asfalto.

Le cause sono ancora da chiarire, sembrerebbe che – affrontando una curva – il giovane abbia perso l’aderenza dell’anteriore; la chiusura dello sterzo avrebbe poi provocato la caduta.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze e la polizia stradale di Desenzano del Garda. Scivolando con la sua moto, il 24enne ha invaso la corsia opposta ma – per fortuna – non è stato travolto da un altro veicolo. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato portato d’urgenza all’ospedale di Bergamo.