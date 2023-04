Terribile schianto auto-moto: biker muore sul colpo

Tragico incidente stradale sabato pomeriggio in via Roma a Brescia. A perdere la vita è stato un motociclista classe '64, che, stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe schiantato contro un'auto nel corso di un tentativo di sorpasso; in quell'istante, sembra che il veicolo stesse svoltando, finendo per centrare in pieno il biker.



A seguito dell'impatto, l'uomo è rovinato sull'asfalto, un impatto terribile che non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo. I rilievi sono stai raccolti dagli agenti della Polizia Locale.