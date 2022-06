Si schianta con la moto contro un'auto in sosta: grave ragazzo

Domenica notte, l'eliambulanza è decollata da Brescia per soccorrere un ragazzo di 21 anni, rimasto vittima di un brutto incidente in moto a Bozzolo (Mn), lungo via Valcarenghi.

Stando a quanto ricostruito finora, pare che il giovane abbia perso il controllo della sua "due ruote" verso le 23.30, finendo per schiantarsi contro un'auto parcheggiata a lato della carreggiata. Un impatto violentissimo, tanto che la macchina ha iniziato a perdere gasolio ed è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

Il 21enne è stato invece sbalzato sull'asfalto e le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'autolettiga, mentre l'elisoccorso è stato fatto atterrare al campo sportivo. Una volta caricato sul velivolo, il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cremona. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.