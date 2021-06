Perde il controllo della moto, un'auto lo travolge: biker in gravi condizioni

Brutto incidente a Cazzago San Martino domenica 13 giugno: un motociclista, un 41enne del luogo, si è scontrato contro un’auto a Bornato, frazione di Cazzago San Martino.

Il violento impatto è avvenuto verso le 18.30: l'uomo, in sella alla sua Enduro Blu, stava viaggiando lungo via Vittorio Emanuele III, da zona Castello in direzione centro, quando si è scontrato contro una Fiat guidata da una 63enne, che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Sembrerebbe che il centauro stesse svoltando a sinistra, quando avrebbe perso il controllo del mezzo scivolando proprio mentre arrivava il veicolo.

Tempestivi i soccorsi: sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza del Soccorso Pubblico Franciacorta. In volo anche l’elisoccorso decollato da Milano. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Civile di Brescia in codice rosso. Ha riportato diverse ferite sul corpo. Illesa invece la donna alla guida dell’auto. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale.