Travolto da un'auto dopo lo schianto in moto, Kevin muore a soli 20 anni

Un'altra vita spezzata in pochi tragici istanti e davvero troppo presto. Kevin Mustafa aveva solo 20 anni, decine di progetti da realizzare e praticamente tutta la vita ancora davanti. È morto sull'asfalto di via Cesare Albisetti, a Terno d'Isola. Devastanti e fatali i traumi riportati nel terribile incidente in moto avvenuto, poco prima delle 9 di martedì mattina, nel paese della Bergamasca.

Stando a una prima ricostruzione, la moto guidata dal 20enne avrebbe tamponato una Citroen che la precedeva, poi sarebbe finita sull'opposta corsia di marcia, proprio mentre arrivava una Lancia Ypsilon. Il ragazzo, di casa a Terno d'Isola, sarebbe stato travolto dall'utilitaria.

Tempestivi i soccorsi - sul posto sono sopraggiunte un'autolettiga e l'eliambulanza - ma inutili purtroppo gli sforzi dei sanitari. Per Kevin non ci sarebbe stato più nulla da fare. Sotto shock le donne alla guida delle due auto coinvolte.

La strada è stata a lungo chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi di rito: carabinieri e polizia locale hanno gestito la viabilità.