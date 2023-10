Perde il controllo della moto, poi lo schianto: ragazzo in ospedale

È stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza e da un'automedica il 25enne che, poco prima delle 8 di stamattina, è stato protagonista di un incidente in moto lungo via Castegnera Pineta a Bagolino.

Per cause ancora in corso d'accertamento, il giovane ha perso il controllo della sua "due ruote", cadendo rovinosamente sull'asfalto. Da quanto ricostruito finora, sembra che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto.

Tanto lo spavento per il giovane. Scattato l'allarme lanciato al 112 – la chiamata alla sala operativa è arrivata alle 7.54 – il ferito è stato raggiunto dagli uomini del 118; dopo le prime cure sul posto, è stato accompagnato all'ospedale di Gavardo per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.