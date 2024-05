Centrato da un'auto, biker perde il controllo della moto e vola sull'asfalto

Schianto tra un'auto e una moto verso le 8.40 della mattina di oggi, domenica 12 maggio, lungo l'autostrada A4 nel tratto tra i caselli di Palazzolo e Rovato, in direzione Milano.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. L'unica certezza, al momento, è che un biker di 59 anni è stato urtato dalla macchina e ha perso il controllo del mezzo, rovinando sull'asfalto. Fortunatamente, non è stato travolto da altri veicoli in transito.

Scattato l'allarme alla centrale operativa del 112, sul luogo dell'incidente sono state inviate un'auto medica e un'ambulanza. Il 59enne ha riportato lesioni serie: dopo le prime cure sul posto, è stato portato in ospedale per il ricovero in codice giallo.