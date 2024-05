Moto fuori controllo si schianta, tanta paura per una coppia

Brutta caduta in moto per una coppia lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Desenzano e di Brescia Est, nella carreggiata in direzione Milano.

Per cause ancora al vaglio, verso le 19 di venerdì la "due ruote" si è schiantata in prossimità della collina di San Cipriano, la cui pendenza ha già creato in passato diversi incidenti. In sella c'erano un 28enne e una 30enne, rovinati malamente sull'asfalto. Per fortuna, nessuno dei due è stato travolto da veicoli in transito, sebbene un ferito abbia riportato lesioni di media gravità.

Scattato l'allarme al 112, per i soccorsi è stata fatta intervenire un'autolettiga della Croce Rossa: dopo le prime cure da parte dell'équipe medica, il ferito è stato portato alla Poliambulanza di Brescia per il ricovero in codice giallo; le sue condizioni non destano eccessiva preoccupazione. I disagi per il traffico sono stati limitati, nonostante l'ora di punta con gli spostamenti di massa in vista del weekend.