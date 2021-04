Spaventoso incidente: schianto contro due auto, moto si impenna e si ribalta

Martedì 6 aprile, verso le 18, la polizia locale di Rovato è intervenuta in via 25 Aprile, dov'era da poco avvenuto uno spaventoso incidente stradale. Il sinistro è avvenuto all'altezza del civico 153, a pochi metri dalla rotatoria di via Cesare Battisti. Nell’impatto, violentissimo, una moto Kawasaki è entrata in collisione con due vetture, una Volvo bianca ed una Renault Clio.

I fatti

Le dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti: si ipotizza potrebbe trattarsi di un sorpasso azzardato. Il conducente della Volvo bianca (N.T. le iniziali) stava accedendo in via 25 Aprile e, dopo una precedenza concessa, ha superato a sinistra una Renault Clio (guidata da I.F.). La moto, che proveniva da dietro, ha prima urtato contro la Volvo e poi è rimbalzata sulla Renault Clio.

Immediatamente è stato allertato il 118. L’uomo a bordo della Kawasaki, A.D. di 43 anni, è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. Non sembra essere in pericolo di vita, nonostante il volo spaventoso sull'asfalto seguito all'impatto.