Moto sbanda, poi la rovinosa caduta sull'asfalto: paura per una coppia

Si sono vissuti attimi di apprensione nella mattinata di oggi, venerdì 26 agosto, per un incidente in moto che ha visto protagonista una coppia di 60enni a Corteno Golgi, in Alta Valcamonica.

Verso le 9.50, il biker ha perso il controllo del mezzo lungo la Strada Statale 39, a circa un km dal Passo dell'Aprica, nel tratto che prende il nome di via Nazionale attraversando la frazione San Pietro; ne è quindi seguita una rovinosa caduta sull'asfalto.

Scattata la richiesta di aiuto al 112, per i soccorsi è stata inviata in codice giallo un'ambulanza della Croce Rossa di Sondrio. Nessuno dei due motociclisti – lui di 63 anni, lei di 61 – sembra aver riprovato gravi ferite. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Stradale per raccogliere rilievi e testimonianze.