È un weekend di sangue per le strade bresciane. Dopo le tragedie del 25enne Sergio Sanzogni e del 17enne Alen Karaboja, un nuovo incidente mortale si è verificato verso le 13 del pomeriggio di oggi, domenica 2 giugno, lungo la tangenziale Sud a Brescia, in direzione ovest nei pressi dell'uscita di San Zeno.

La vittima – riporta l'Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – è un uomo di 42 anni. Poche le informazione trapelate finora, ma sembrerebbe che il 42enne abbia perso il controllo della macchina, finendo per schiantarsi contro il guardrail.



Sul posto sono intervenute due auto mediche e un'ambulanza, ma per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. Caos viabilità: si sono formate code di oltre due chilometri.