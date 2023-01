Travolto da un furgone di operai: la vittima era il papà di 3 giovani figli

È Ndiaga Ladiane, 49enne di origine senegalese, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 573 a Mornico (Bg). Era in Italia dal 2001 e lavorava in una carpenteria, lascia nel dolore la moglie e tre giovani figli che ancora vivono in Africa.

L'incidente è avvenuto poco prima dell'alba di venerdì 13 gennaio. Stando a una prima ricostruzione, il 49enne stava percorrendo la Provinciale 573 - la ex Ogliese - in sella alla sua bicicletta, quando è stato travolto da un furgoncino con a bordo sette operai (bresciani e bergamaschi). Il veicolo proveniva dalla nostra provincia ed era diretto verso un cantiere nella Bergamasca.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri: pare che Ladiane abbia tentato di attraversa la strada poco prima di una rotatoria, ma in quel momento stava sopraggiungendo il furgone e l'impatto è stato inevitabile. I primi a prestare soccorso sono stati gli stessi muratori, purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare: il 49enne è morto sul posto.

La salma si trova ora presso la camera mortuaria del cimitero di Mornico. L'Associazione dei senegalesi di Bergamo pagherà le spese per il rimpatrio.