Incidente a Peschiera: morto Moreno Broggi, 70enne di Brentonico

Lago di Garda. È il 70enne Moreno Broggi, presidente e rappresentante legale dell'Apss di Brentonico, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto lunedì mattina a Peschiera.

Verso le 8.30, la sua auto è andata a sbattere contro un mezzo pesante in Via Complanare, sulla SR 11. L'impatto non gli ha lasciato scampo: il suo corpo è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, ormai privo di vita. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Stimato presidente della casa di riposo di Brentonico, Broggi era anche un volto noto del turismo e dell'imprenditoria. L'azienda di famiglia è titolare dell'hotel Bucaneve alla Polsa, mentre col fratello Luciano gestiva un'impresa di costruzioni. Aveva inoltre fondato la società Gta, specializzata nel campo della ricettività, ed era patron delle Sciovie San Valentino.

"Una morte improvvisa che lascia senza parole e provoca sgomento nella comunità trentina, che soffre la perdita di una figura di riferimento per il territorio e per l'importante opera di presidio dei servizi di assistenza rivolti ai cittadini": sono le parole del presidente della Provincia trentina, Maurizio Fugatti, alla notizia del tragico incidente.