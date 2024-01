Schianto frontale, l’auto vola nel fosso: giovane donna grave al Civile

È ricoverata in gravi condizioni al Civile la donna di 43 anni, a quanto pare residente a Ponti sul Mincio, protagonista suo malgrado di un brutto incidente frontale lunedì pomeriggio a Monzambano, lungo la Strada provinciale 19 nota anche come Strada dei Colli (e già in passato teatro di gravi incidenti, anche mortali). Nello schianto, avvenuto poco prima delle 13.30, sono rimaste coinvolte la Renault guidata dalla donna e una Ford condotta da un ragazzo di 21 anni, che risulterebbe invece residente a Monzambano.

L’incidente

Nel violentissimo impatto la Renault è stata sbalzata dalla carreggiata ed è finita ribaltata su un fianco, in un campo a fianco della strada, dopo un volo di diversi metri: la donna alla guida è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata solo grazie al decisivo intervento dei Vigili del Fuoco. È stata poi soccorsa dai sanitari dell’automedica e infine trasferita d’urgenza, in elicottero, in ospedale a Brescia. Con il passare delle ore le sue condizioni si sarebbero fatte più rassicurante (ultimo aggiornamento: un ricovero da codice giallo).

È finito in ospedale anche il 21enne alla guida della Ford, trasferito al nosocomio di Mantova (e ricoverato in giallo) da un’ambulanza di Soccorso Azzurro. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale di Monzambano: non pochi i disagi al traffico, la strada è stata chiusa fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.