Schianto in moto, un volo di decine di metri sull'asfalto: morto sul colpo

Incidente mortale giovedì mattina sulla Strada dei Colli a Monzambano: la vittima è un motociclista di 55 anni residente a Sirmione. Tutto è successo intorno alle 9.30: secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, il 55enne in sella alla sua moto avrebbe colpito una Volkswagen Polo - alla guida una donna di 59 anni - che in quel momento stava svoltando.

Impatto violentissimo: il centauro è stato sbalzato per decine di metri sull'asfalto, morto sul colpo per i traumi subiti. A nulla è servito, purtroppo, il tempestivo intervento dei soccorsi: sul posto l'automedica e un'ambulanza di Soccorso Azzurro, oltre all'elicottero decollato da Verona. Illesa la 59enne alla guida dell'auto.