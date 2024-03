Auto fuori strada, un'intera famiglia in ospedale: feriti mamma e bimbo

La giovane mamma è ricoverata in Poliambulanza a Brescia, in condizioni serie (ma non sarebbe in pericolo di vita): il papà e il figlio, di appena 2 anni, sono stati invece trasferiti al Poma di Mantova, ma solo per accertamenti. È il bilancio dell'incidente di domenica mattina a Monzambano, nel Mantovano, lungo la Strada Nuvolino: poco prima di mezzogiorno la Opel Corsa guidata da un 36enne di origini marocchine – il papà di cui sopra – è finita fuori strada e ha centrato in pieno una pianta, finendo con le ruote mezze all'aria sul ciglio di una scarpata.

Sono tutti in ospedale

A bordo, come detto, anche mamma e bimbo: la donna ha avuto la peggio, medicata sul posto e poi trasferita in elicottero in ospedale a Brescia. Papà e bambino sono stati ricoverati in codice giallo a Mantova, trasferiti in ospedale da un'ambulanza di Soccorso Azzurro. Sul posto anche l'automedica, i Vigili del Fuoco – intervenuti per aiutare i sanitari nel recupero dei feriti e per la messa in sicurezza della zona – e ancora gli agenti della Polizia Locale intercomunale, intervenuti per i rilievi.