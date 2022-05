Si schianta con l'auto contro un albero: soccorso dall'eliambulanza

La sbandata improvvisa, forse a causa di un colpo di sonno, poi lo schianto terribile contro un albero. Vittima dello spaventoso incidente, avvenuto all’alba di mercoledì lungo le strade delle colline moreniche del basso Garda, è un uomo di 59 anni: stava raggiungendo il posto di lavoro, quando ha perso il controllo della sua auto ed è uscito di strada, finendo la corsa contro una pianta.

È accaduto verso le 4 del mattino a Monzambano: sul posto, per i soccorsi, sono state inviate due ambulanze, l’elisoccorso decollato da Brescia e una squadra dei vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere. Dopo le prime cure, il 59enne è stato trasferito, a bordo dell’eliambulanza, all’ospedale di Cremona. Avrebbe riportato seri traumi, ma non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita.

Stando a quanto ricostruito, il 59enne avrebbe fatto tutto da solo: pare a casa di un colpo di sonno, avrebbe perso il controllo della sua auto mentre raggiungeva l’azienda agricola del basso Garda dove lavora.