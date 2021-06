Drammatico incidente nella notte: motociclista muore a 37 anni

Il dramma si è consumato poco dopo le 22.30 di lunedì in Via Angelo Canossi a Montirone: è qui che ha perso la vita un giovane centauro di 37 anni, di cui in serata non erano ancora state rese note le generalità, morto sul colpo a seguito dello schianto con un'auto. Nell'incidente sono rimasti feriti anche due ragazzi di 22 e 26 anni.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale. Pare che dopo lo schianto la moto abbia addirittura preso fuoco, e il 37enne sia stato avvolto dalle fiamme. A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo.

Sul posto, oltre all'automedica, anche un'ambulanza dei volontari di Flero e un'altra della Croce Rossa di Ghedi. In volo è stato fatto decollare anche l'elicottero, purtroppo inutilmente. I due feriti sopravvissuti all'impatto sono ricoverati a Manerbio e a Brescia.