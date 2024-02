Maxi carambola, tanta paura nella notte: due feriti in ospedale

Maxi carambola nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio allo svincolo del raccordo dell’A21 - la cosiddetta Corda Molle - che collega Ospitaletto a Montichiari. L’incidente, che avrebbe coinvolto più di due auto (la dinamica deve essere ancora accertata), verso le 4.30 all’altezza dell’uscita di Montirone. A seguito dell’allarme al 112, la centrale operativa ha subito inviato sul posto due ambulanze, tra cui quelle della Croce Bianca di Brescia e di Bagnolo Soccorso.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte 8 persone: 4 ragazzi (tre di 17 anni e uno di 18) e una ragazza di 20, due uomini di 36 anni e uno di 38. Per fortuna, l’allarme è rientrato poco dopo l’arrivo dei sanitari e solo per due persone si è reso necessario il trasporto in ospedale (alla Poliambulanza di Brescia). Nulla di grave, comunque, il ricovero è avvenuto in codice verde.

La strada è rimasta bloccata a lungo per permettere le operazioni di soccorso, ma – visto l'orario notturno – non si sono registrate particolari ripercussioni sul traffico.