Ubriaca fradicia, provoca un incidente: alcol 7 volte oltre il limite

Si era messa al volante dopo aver alzato, e parecchio, il gomito e ha provocato un incidente, tamponando un'altra auto. Per capire che l'automobilista, una donna di 46 anni, aveva bevuto non sarebbe nemmeno servito l'alcoltest: pare infatti che faticasse a reggersi in piedi. E gli esami poi effettuati hanno confermato: il tasso etilico nel sangue della 46enne era di 3,63 grammi per litro, un valore oltre 7 volte superiore al limite fissato dalla legge (0,50).

L'incidente è avvenuto, sabato pomeriggio, lungo via Mantova a Montichiari: nessuna delle altre persone coinvolte è rimasta ferita, per fortuna. La 46enne non potrà mettersi alla guida per un bel po': la patente le è stata ritirata e rischia la sospensione per ben due anni. Non solo, come prevede la legge, è stata denunciata per guida in stato d'ebbrezza.