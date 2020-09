Incidente a Montichiari: auto si ribalta nel fosso, morta una 57enne

Una donna di 57 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì a Montichiari. Stando alle prime informazioni trapelate, la donna avrebbe perso il controllo della sua auto, che ha finito per ribaltarsi in un piccolo corso d’acqua che scorre lungo viale Europa.

È accaduto verso le 14.18 : sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco. Inutili purtroppo i soccorsi: per la 57enne non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Ancora da chiarire le cause all’origine dello schianto, in cui non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Dei rilievi si sta occupando la Polizia Stradale di Montichiari.