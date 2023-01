Schianto con lo scooter mentre consegna le pizze: ragazzo in rianimazione

Sono gravi le condizioni del ragazzo di 18 anni rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 28 gennaio a Montichiari. Il giovane, fattorino delle pizze per un locale del paese, stava effettuando le consegne a domicilio in sella a uno scooter Piaggio, quando - per cause da chiarire - si è scontrato contro un'Audi A3. Lo schianto verso le 21, lungo via Brescia: l'esatta dinamica è al vaglio della polizia stradale cittadina.

Sbalzato dalla sella, poi la rovinosa caduta dall'asfalto: il giovane avrebbe immediatamente perso conoscenza. La chiamata è scattata verso le 21 e in pochi istanti sul posto sono intervenute un'ambulanza del cosp di Calcinato e un'automedica. Il 18enne è stato trasferito d'urgenza al Civile di Brescia: attualmente è ricoverato in Rianimazione e la prognosi è riservata.