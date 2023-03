Auto sbanda sulla Provinciale, poi si schianta contro un muretto

La sbandata improvvisa, poi lo schianto contro il muretto di cinta di un'abitazione. Tanta, tantissima paura per la ragazza di 21 anni che era al volante dell'auto finita fuori strada mentre viaggiava lungo la Sp 29 a Montichiari.

L'incidente verso le 7.30 di oggi, martedì 21 marzo, in località Bredazzane, a pochi passi dalla chiesa della frazione monteclarense. Le cause all'origine dello schianto sono al vaglio della polizia locale che è sul posto per i rilievi. Stando a una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: la 21enne avrebbe fatto tutto da sola.

Per lei un forte shock e seri traumi: soccorsa dai volontari della Croce Rossa di Calvisano, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza, è poi stata trasportata alla clinica Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni non sarebbero critiche: il ricovero nel nosocomio cittadino è, infatti, avvenuto in codice giallo.