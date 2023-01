Schianto tra due auto, una finisce fuori strada e si ribalta: due feriti in ospedale

Scontro tra tra due auto e tragedia sfiorata sulla strada Provinciale 236, la ex Statale Goitese che collega Mantova a Brescia, in territorio comunale di Montichiari. Due i feriti trasportati in ospedale. L’incidente stradale nella prima mattinata di oggi, 20 gennaio, poco prima delle 6.30. Per cause al vaglio della polizia stradale di Brescia, due auto si sono scontate in prossimità di una stazione di servizio.

A seguito dell’impatto, un veicolo è finito fuori strada, ribaltandosi e finendo la corsa ruote all’aria. Feriti una donna di 48 anni e un uomo di 53, soccorsi dai vigili del fuoco di Mantova e dal personale del 118. Gli operatori sanitari hanno raggiunto il luogo dell’incidente con due ambulanze e un’auto medica. Inizialmente per le due persone coinvolte si è temuto il peggio: la chiamata è infatti scattata in codice rosso.

Allarme poi rientrato, per fortuna: entrambi non sono in condizioni critiche. Il ferito più grave è stato portato in codice giallo alla Clinica Poliambulanza di Brescia, quello più lieve all’ospedale di Montichiari per gli accertamenti del caso. Non si segnalano particolari disagi per il traffico.