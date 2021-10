Schianto tra auto in rotonda: due feriti in ospedale e traffico in tilt

Traffico in tilt stamattina a Montichiari, per un incidente stradale avvenuto lungo via Brescia, all'altezza della rotonda del Centro Fiera.

Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrare quando erano da poco passate le 8. A bordo degli abitacoli due coppie: una 50enne e un 51enne, un uomo e una donna di 71 anni.

Per i soccorsi sono state inviate due ambulanze della Croce Blu e della Croce Bianca di Brescia. Un ferito ha riportato lesioni serie (ma non è in pericolo di vita) ed è stato portato all'ospedale di Desenzano del Garda per il ricovero in codice giallo. Un secondo ferito è invece stato condotto al vicino nosocomio monteclarense per semplici accertamenti.

Una pattuglia dei carabinieri di Brescia si è occupata di raccogliere i rilievi e della gestione del traffico, particolarmente intenso in orario di punta per i pendolari e l'inizio delle scuole.