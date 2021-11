Schianto frontale, auto si ribalta: ferito soccorso dall'eliambulanza

Due auto devastate e un ferito portato in ospedale a bordo dell'eliambulanza: questo il bilancio del terribile incidente avvenuto verso le 11.20 di oggi – mercoledì 24 novembre – in via Cavallotti a Montichiari, all'altezza dell'enoteca Perini.

Dalle prime informazioni trapelate, pare che due auto – una Smart e una Lancia Y – si siano scontrate per cause ancora da accertare; a seguito del violento impatto, l'utilitaria italiana si è poi ribaltata ruote all'aria a lato della carreggiata.

Ad avere la peggio un ragazzo, soccorso prima dai vigili del fuoco e poi affidato a medici dell'elisoccorso per il trasporto al Civile di Brescia. Ferito anche l'altro automobilista: dovrebbe trattarsi di una donna. Sono in corso gli accertamenti da parte della Stradale.