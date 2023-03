Schianto tra due auto sul viadotto: traffico in tilt sulla Provinciale

Traffico nel caos stamattina a Montichiari, per un incidente stradale che ha coinvolto due automobili sulla Strada Provinciale 668. Lo schianto è avvenuto verso le 9.45, all'altezza del viadotto sul fiume Chiese, mandando il tilt la viabilità: a pochi metri ci sono gli svincoli per la zona artigianale e per viale Marconi, che conduce in centro al paese.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due donne di 38 e 54 anni, nessuna delle quali – fortunatamente – ha riportato gravi lesioni. Per i soccorsi è stata comunque inviata sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia.

Come scritto in apertura, le conseguenze più gravi hanno riguardato la viabilità, che – in zona – è già congestionata di suo. Per gestirla è intervenuta una pattuglia delle Stradale di Brescia, che si è inoltre occupata dei rilievi di rito. Dopo circa un'ora, la situazione sta tornando lentamente alla normalità, sebbene ancora ci contino 200 metri di coda sia in direzione Ghedi sia verso i Novagli.