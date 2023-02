Spaventoso schianto all'incrocio, auto contro un muro: feriti marito e moglie

Marito e moglie sono finiti in ospedale, a seguito di un incidente stradale che li ha visti coinvolti in prossimità dell'incrocio tra via Cesare Battisti e via Mantova a Montichiari, verso le 12.25 di oggi, venerdì 10 febbraio.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Locale, i due coniugi (entrambi hanno 81 anni) si sono scontrati con la loro Lancia Ypsilon contro un'altra auto, prima di schiantarsi contro il muretto di cinta di un'abitazione.

Per i soccorsi sono state inviate sul posto tre ambulanze, un'auto medica e una squadra dei vigili del fuoco. La coppia è stata portata in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. Nello scontro sono rimasti coinvolti anche una 49enne e un bimbo di 9 anni (erano a bordo dell'altro veicolo), ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Ancora da accertare la dinamica del sinistro.